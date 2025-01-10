Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketua MUI: Kecepatan Program Makan Bergizi Gratis Keseriusan Presiden Realisasi Janji kampanye

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |09:07 WIB
Ketua MUI: Kecepatan Program Makan Bergizi Gratis Keseriusan Presiden Realisasi Janji kampanye
Ketua MUI Asrorun Niam (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengapresiasi langkah pemerintah yang relatif cepat merealisasikan program Makan Bergizi Gratis yang merupakan janji kampanye pada Pilpres 2024.

“Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang dimulai awal pekan ini adalah hal yang sangat baik dan perlu diapresiasi. Sekalipun membutuhkan anggaran yang besar, kecepatan realisasi program ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam merealisasi janji kampanye, sekaligus prioritas pada perbaikan generasi,” ujar Prof Niam seperti dikutip, Jumat (10/1/2025).

Niam menegakan salah satu tugas utama negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat dan terjangkau secara merata, tidak ada warga negara yang kelaparan. 

“Program ini bagian dari pemastian bahwa negara hadir menjalankan fungsinya secara optimal,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Niam, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu ikhtiar untuk mewujudkan generasi yang baik, cerdas dan bermutu. 

“Karena itu, penyediaan makan ini bukan sekedarnya, tetapi bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjamin tumbuh kembang anak secara baik, hingga akhirnya tumbuh sebagai generasi cerdas. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan agama, dan juga aturan UU, di samping bergizi, penyediaan makanan harus terjamin kehalalannya,” tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
