Terpilih Jadi Anggota DPR RI, Didik Melon Jalan Kaki dari Jakarta ke Boyolali Sejauh 540 Km

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V, Didik Haryadi melakukan jalan kaki yang dimulai dari halaman kantor DPR RI kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 1 Desember 2025. Didik menempuh total perjalanan sejauh 540 Km.

Didik menunaikan nazarnya dimana dia pernah berjanji akan melakukan jalan kaki mulai dari Jakarta ke kampung halamannya di Boyolali apabila terpilih menjadi anggota DPR RI.

Jalan kaki sepanjang 540 Km yang akan diakhiri di kantor DPC PDIP Boyolali, ini merupakan niatan janji yang mesti dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada semua pihak, baik pribadi juga para konstituennya di Dapil Jawa Tengah V.

''Ini merupakan janji pribadi saya kepada Allah Ta’ala juga dalam rangka HUT Partai PDI Perjuangan ke-52 pada 10 januari 2025. Setiap orang harus memenuhi janji,”ujar Didik, Jumat (10/1/2025).

“Menjadi anggota DPR adalah jembatan emas untuk mengabdi selama 4 tahun kedepan untuk komitmen kepada konstituen Dapil Jateng V, meski penuh pengorbanan,”sambungnya saat beristirahat di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah tepatnya di persimpangan kecamatan Losari Brebes.

Didik Melon -- panggilan akrabnya -- mengatakan, bahwa sebagai manusia biasa yang lahir di tengah keluarga serba keterbatasan dirinya mengaku selalu merasa bersyukur atas apa yang saat ini sudah ia dapatkan.

“Karena saya berasal dari keluarga sederhana yang semuanya merintis dari nol atau bawah, semua ini saya peroleh dengan serba kerja keikhlasan,”ujarnya.

“Masa kerja DPR terbagi dalam lima kali masa sidang, dan saya telah menjalankan reses di dapil selama 25 hari. Saya ingin menunaikan nazar sebelum reses berakhir,'' lanjut pria kelahiran 12 November 1976 ini.

Dikatakannya, banyak cerita dan tantangan yang dihadapinya selama ini, dimulai sebagai buruh di Batam hingga Cikarang sampai merintis usaha hingga sampai gulung tikar.