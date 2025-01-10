Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lindungi Pekerja Migran, Polri dan KP2MI Bentuk Desk PMI Ilegal dan TPPO

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |11:04 WIB
Lindungi Pekerja Migran, Polri dan KP2MI Bentuk Desk PMI Ilegal dan TPPO
Kapolri Bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Polri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sepakat untuk membentuk desk pemberantasan PMI ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).  

"Jadi tentunya kami sangat mendukung penuh terkait dengan tindak lanjut dari rencana pembentukan desk ataupun Satgas TPPO," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikutip Jumat (10/1/2025). 

Pembentukan desk tersebut, kata Sigit, merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak, dan menyelesaikan masalah hukum masyarakat yang berangkat ke luar negeri secara ilegal.

"Dan tentunya ini menjadi kesepakatan kita untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang terlibat," katanya.

Pembentukan desk tersebut disampaikan usai adanya pertemuan antara Kapolri dan Menteri P2MI di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis 9 Januari 2025. 

Setelah pertemuan itu, Sigit menegaskan, pihaknya bersama KP2MI akan melaksanakan rapat khusus, untuk melakukan rencana dan langkah-langkah lebih lanjut dalam hal melakukan pendekatan hukum. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172676/kapolri-01VD_large.jpg
Kapolri Tegaskan Tim Reformasi Polri Selaras dengan Komite Bentukan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166756/viral-Zrls_large.jpg
Tembak Perusuh Pakai Peluru Karet, Kapolri: Sudah Ada SOP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164231/polri-M53w_large.jpg
Sambangi Ponpes Langitan dan Majma’al Bahroin, Kapolri: Amanat Presiden Jaga Kerukunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3164010/ahmad-376y_large.jpg
Kenangan Hangat Kapolri: Duet Tak Terlupakan Bersama Komjen Dofiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162727/kapolri-Ac9e_large.jpg
Kapolri Geram Mobil Polisi Dibakar saat Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement