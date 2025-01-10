Hasto Siapkan Pledoi dalam 7 Bahasa di Persidangan Agar Kasusnya Disorot Dunia Internasional

JAKARTA- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyiapkan kondisi terburuk jika nantinya bakal ditahan dan dibawa ke hadapan hakim di pengadilan. Diketahui, KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka.

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengatakan, Hasto sudah menyiapkan pledoi atau nota pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar proses penegakkan hukum di Indonesia bisa disorot dunia internasional.

"Mas Hasto sampaikan ke saya, nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia," kata Ronny dikutip Jumat (10/1/2025).

Ronny bahkan menyebut keterangan pers dari tim hukum Hasto ke depan juga bakal disampaikan dalam tujuh bahasa.

"Kami persiapkan segala sesuatunya terhadap kasus ini. Kami akan sampaikan perkembangan dalam tujuh bahasa agar diketahui dunia internasional," ujarnya.

Dia mengatakan, proses KPK terhadap Hasto sebenarnya penuh drama. Semisal, penyidik lembaga antirasuah membawa koper untuk menyita sebuah flashdisk.

Dijelaskannya, logika akal sehat publik tidak dapat menerima alasan mengapa penyidik perlu sebuah koper untuk sekadar menyimpan atau mengamankan sebuah USB, flashdisk dan sebuah buku catatan kecil.