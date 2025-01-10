Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KY Usut Tuntas Laporan terhadap Hakim Pemberi Vonis Ringan Harvey Moeis: Menjadi Perhatian Publik

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |11:49 WIB
KY Usut Tuntas Laporan terhadap Hakim Pemberi Vonis Ringan Harvey Moeis: Menjadi Perhatian Publik
Harvey Moeis Divonis Rendah. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menyatakan menerima laporan terhadap Hakim pemberi vonis ringan kepada Harvey Moeis. Diketahui dalam kasus timah, Suami Aktris Sandra Dewi itu hanya divonis 6,5 tahun penjara, yang mana putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa, yakni 12 tahun. 

Anggota sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fahar Nur Dewata menyatakan, laporan terhadap Hakim pemberi vonis Harvey menjadi prioritas pihaknya. Sebab kata Mukti, putusan tersebut menjadi gejolak di masyarakat, terlebih bertindak sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga menjadi pertimbangan yang meringankan. 

"Karena menjadi perhatian publik, KY memastikan perkara ini akan menjadi prioritas lembaga. KY akan terus menelusuri informasi dan data sedalam-dalamnya," kata Mukti melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Jumat (10/1/2025). 

Mukti melanjutkan, pihaknya akan memproses laporan yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian analisis dan akan dimulai pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136606/ilustrasi_sidang_vonis-x75m_large.jpg
Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun Divonis 3 hingga 10 Tahun Penjara, Denda Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111038/penangkapan_buronan-gHCj_large.jpg
Sempat Buron, Kejagung Tangkap Dirut PT KTM Terkait Kasus Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/337/3110358/kejaksaan_agung-HFtA_large.jpeg
Kejagung Periksa 2 Saksi Kasus Korupsi PT Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096791/ilustrasi_persidangan-OuPS_large.jpeg
Bacakan Pleidoi, Terdakwa Kasus Korupsi Timah: Sial Sekali Hidup Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094501/eks_kadis_esdm_babel_amir_syahbana_divonis_4_tahun_penjara_dalam_kasus_timah-liHN_large.jpg
Eks Kadis ESDM Babel Amir Syahbana Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/337/3092699/korupsi-rEs6_large.jpg
Breaking News! Kejagung Tangkap Eks Direktur Operasional PT Timah di Bandara Soetta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement