KPK Panggil Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati Jadi Saksi Kasus LNG

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Dirut PT Pertamina, Nicke Widyawati pada Jumat (10/1/2025). Ia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2011-2021," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat (10/1/2025).

Pantauan di lokasi, Nicke telah selesai menjalani pemeriksaan. Ia keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10.27 WIB. Saat ditanya sejumlah pertanyaan oleh awak media, Nicke memilih tidak merespons.

Selain Nicke, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tiga saksi lain, yakni Hendra Sukmana selaku Auditor Madya PT. Pertamina Geothermal Energy (2013-2018), Mahendra Susetyodhani sebagai Senior Expert Downstreams Gas, Power, New Renewable Energy PT Pertamina Agustus 2023, dan Merry Marteighianti selaku Manajer Gas Sourcing Pertamina 2012- 2015.

Belum diketahui apakah tiga saksi tersebut sudah hadir memenuhi panggilan atau tidak. Tessa pun belum menjelaskan materi yang digali dari keterangan mereka.

(Angkasa Yudhistira)