Profil dan Jejak Karier Ahok yang Diperiksa KPK soal Korupsi LNG Pertamina

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2011-2021. Pemeriksaan politikus PDIP tersebut pada Kamis, 9 Januari 2025.

"Ini kasus LNG bukan di zaman saya semua, cuman kita yang temukan waktu zaman saya jadi Komut, itu aja sih," ujar Ahok.

"Kan udah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemunya ini di Januari 2020, itu aja sih," tutup Ahok.

Diketahui, Ahok lahir pada tanggal 29 Juni 1966 di Manggar Bangka Belitung. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh politik di Indonesia dan banyak dikenal di Indonesia.

Ahok memiliki karier politik yang moncer. Dia pernah menjabat sebagai Bupati Belitung, Timur pada periode tahun 2005-2010 lalu ia pernah menjabat sebagai salah satu anggota DPR dari Partai Golkar pada periode 2009-2014.

Selain itu, mantan suami Veronica Tan ini pernah menduduki jabatan wakil Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Jokowi.