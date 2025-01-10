Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Jejak Karier Ahok yang Diperiksa KPK soal Korupsi LNG Pertamina

Patricia Leonard , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |15:51 WIB
Profil dan Jejak Karier Ahok yang Diperiksa KPK soal Korupsi LNG Pertamina
Profil dan Jejak Karier Ahok yang Diperiksa KPK soal Korupsi LNG Pertamina/Okezone
A
A
A

JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2011-2021. Pemeriksaan politikus PDIP tersebut pada Kamis, 9 Januari 2025.

"Ini kasus LNG bukan di zaman saya semua, cuman kita yang temukan waktu zaman saya jadi Komut, itu aja sih," ujar Ahok.

"Kan udah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemunya ini di Januari 2020, itu aja sih," tutup Ahok.

Diketahui, Ahok lahir pada tanggal 29 Juni 1966 di Manggar Bangka Belitung. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh politik di Indonesia dan banyak dikenal di Indonesia.

Ahok memiliki karier politik yang moncer. Dia pernah menjabat sebagai Bupati Belitung, Timur pada periode tahun 2005-2010 lalu ia pernah menjabat sebagai salah satu anggota DPR dari Partai Golkar pada periode 2009-2014.

Selain itu, mantan suami Veronica Tan ini pernah menduduki jabatan wakil Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177191//kejagung-1eVX_large.jpg
Jaksa Ungkap Tiga Korporasi Diuntungkan di Kasus Korupsi BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/629/3176505//ahok-FqU6_large.jpg
Ahok dan Istri Umumkan Hamil Anak Ketiga, Intip Potret Bahagianya Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176554//muhammad_kerry_adrianto_riza_anak_pengusaha_riza_chalid-60nY_large.jpg
Anak Riza Chalid Minta Dipindah ke Rutan Salemba karena Idap Pneumonia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176513//muhammad_kerry_adrianto_riza_anak_pengusaha_riza_chalid-oFpK_large.jpg
Anak Riza Chalid Tak Ajukan Eksepsi, Sidang Lanjut ke Pemeriksaan Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176481//muhammad_kerry_adrianto_riza_anak_pengusaha_riza_chalid-JIHE_large.jpg
Anak Riza Chalid Didakwa Rugikan Negara Rp285 Triliun Terkait Korupsi di PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176470//viral-5ryC_large.jpg
Anak Riza Chalid Didakwa Perkaya Diri Rp164 Miliar Terkait Pengadaan Sewa Kapal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement