Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati: KPK Nggak Ada Kerjaan Lain, yang Diubrek-ubrek Hanya Hasto!

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |16:06 WIB
Megawati: KPK Nggak Ada Kerjaan Lain, yang Diubrek-ubrek Hanya Hasto!
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengaku merasa bingung dengan kerja-kerja yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut, lembaga antirasuah itu terlihat seperti tidak ada kerjaan lain selain fokus pada kasus Sekjennya, Hasto Kristiyanto saja.

Hal ini disinggung Megawati dalam pidato politiknya di acara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP yang digelar di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Lah KPK masak nggak ada kerjaan lain, yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Hasto iku wae," kata Megawati.

Megawati merasa padahal yang sudah ditetapkan tersangka, tapi tidak banyak yang disoroti secara khsusus oleh KPK, sebagaimana yang dilakukan terhadap kasus Hasto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162779//ketum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri_dan_sekjen_hasto-ToLF_large.jpg
Ini Momen Megawati saat Tunjuk Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162762//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-0bVa_large.jpg
Breaking News! Hasto Kristiyanto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDI Perjuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160955//kpk-GkmF_large.jpg
Terima Informasi Lokasi Harun Masiku, KPK: Sedang Kita Cari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160941//kpk-V4z5_large.jpg
KPK Tegaskan Paspor Harun Masiku Dicabut sejak 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160917//buronan-OgKX_large.jpg
KPK Punya Utang Tangkap 5 Buronan, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160459//pemerintah-lbtz_large.jpg
Menteri Imipas Akan Cabut Paspor Harun Masiku hingga Jurist Tan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement