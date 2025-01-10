Megawati: KPK Nggak Ada Kerjaan Lain, yang Diubrek-ubrek Hanya Hasto!

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengaku merasa bingung dengan kerja-kerja yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut, lembaga antirasuah itu terlihat seperti tidak ada kerjaan lain selain fokus pada kasus Sekjennya, Hasto Kristiyanto saja.

Hal ini disinggung Megawati dalam pidato politiknya di acara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP yang digelar di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Lah KPK masak nggak ada kerjaan lain, yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Hasto iku wae," kata Megawati.

Megawati merasa padahal yang sudah ditetapkan tersangka, tapi tidak banyak yang disoroti secara khsusus oleh KPK, sebagaimana yang dilakukan terhadap kasus Hasto.