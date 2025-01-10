Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Pagar di Laut Tangerang, Said Didu: Aneh, Tak Ada yang Berani Sebut Siapa yang Membangunnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |16:23 WIB
Heboh Pagar di Laut Tangerang, Said Didu: Aneh, Tak Ada yang Berani Sebut Siapa yang Membangunnya
Pagar misterius di Laut Tangerang (Foto: Hasnugara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu ikut buka suara terkait munculnya pagar laut misterius di laut Tangerang, Banten. Ia mempertanyakan ketegasan aparat yang hingga kini tak berani melakukan pengungkapan.

Said Didu mengaku sangat heran aparat tidak sanggup mengungkap siapa dalang di balik kemunculan pagar laut misterius tersebut. Padahal, menurutnya keberadaan pagar misterius ini telah dideteksi oleh TNI Angkatan Laut (AL) sejak beberapa waktu lalu.

"Anehnya 9 lembaga termasuk AL sudah pernah memeriksa pagar ini, dan sudah menemukan bahwa memang ada pagar 23,3 km. Anehnya, tidak ada satu lembaga pun termasuk AL yang berani menyatakan siapa yang membangun," kata Said Didu dikutip Jumat (10/1/2025).

"Bisa bayangkan, AL gak berani menyatakan siapa yang memagar. Dan mereka sudah menemukan faktanya ini dipagar dan nelayan tidak bisa masuk lagi karena sudah dipagar," tambahnya.

Lebih jauh, Said Didu menyebut penemuan pagar laut misterius ini menjadi bukti bahwa telah terjadi fenomena negara dalam negara di negeri tercinta Indonesia. Ia lantas menantang pihak-pihak yang sebelumnya membantah kebenaran fenomena itu.

"Jadi, bagi pihak-pihak yang menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai ke arah sana itu sudah ada negara," ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement