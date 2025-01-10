Heboh Pagar di Laut Tangerang, Said Didu: Aneh, Tak Ada yang Berani Sebut Siapa yang Membangunnya

JAKARTA - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu ikut buka suara terkait munculnya pagar laut misterius di laut Tangerang, Banten. Ia mempertanyakan ketegasan aparat yang hingga kini tak berani melakukan pengungkapan.

Said Didu mengaku sangat heran aparat tidak sanggup mengungkap siapa dalang di balik kemunculan pagar laut misterius tersebut. Padahal, menurutnya keberadaan pagar misterius ini telah dideteksi oleh TNI Angkatan Laut (AL) sejak beberapa waktu lalu.

"Anehnya 9 lembaga termasuk AL sudah pernah memeriksa pagar ini, dan sudah menemukan bahwa memang ada pagar 23,3 km. Anehnya, tidak ada satu lembaga pun termasuk AL yang berani menyatakan siapa yang membangun," kata Said Didu dikutip Jumat (10/1/2025).

"Bisa bayangkan, AL gak berani menyatakan siapa yang memagar. Dan mereka sudah menemukan faktanya ini dipagar dan nelayan tidak bisa masuk lagi karena sudah dipagar," tambahnya.

Lebih jauh, Said Didu menyebut penemuan pagar laut misterius ini menjadi bukti bahwa telah terjadi fenomena negara dalam negara di negeri tercinta Indonesia. Ia lantas menantang pihak-pihak yang sebelumnya membantah kebenaran fenomena itu.

"Jadi, bagi pihak-pihak yang menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai ke arah sana itu sudah ada negara," ucapnya.

(Arief Setyadi )