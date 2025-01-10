PDIP Tak Undang Prabowo di HUT ke-52, Ada Apa?

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mengundang Presiden Prabowo Subianto saat HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Prabowo baru akan diundang di acara Kongres PDIP pada bulan April mendatang.

Ketua DPP PDIP Djarot Saeful Hidayat, mengatakan, acara ini hanya akan mengundang anggota internal partai saja. Dia juga memastikan, tidak ada undangan ke partai lain, termasuk Prabowo Subianto maupun perwakilan pemerintah.

“HUT Partai akan diikuti oleh seluruh anggota partai dan perwakilan partai di tingkat DPD dan DPC, secara online,” kata Djarot saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

“Karena HUT partai ini acara sederhana, jadi kita tidak mengundang wakil pemerintah, tidak juga mengundang Pak Prabowo,” sambungnya.

Djarot beralasan, Presiden Prabowo akan diundang ke agenda akbar partai berikutnya, yakni rangkaian Kongres PDIP yang bakal digelar April mendatang. Oleh karena itu, acara HUT PDIP hari ini lebih bersifat internal.

“Karena acara HUT partai itu untuk internal partai kita sebagai media kita untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )