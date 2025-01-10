Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Patwal Mobil Pelat RI 36 Arogan Saat Pengawalan, Ini Kata Korlantas

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |16:54 WIB
Viral Patwal Mobil Pelat RI 36 Arogan Saat Pengawalan, Ini Kata Korlantas
Patwal Mobil Pelat 36 RI Arogan Viral di Medsos. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial aksi petugas patroli dan pengawalan (patwal) terlihat arogan, saat memberikan pengawalan untuk mobil berpelat RI 36 di jalan raya. 

Berdasarkan video yang dilihat, terlihat bahwa patwal itu menunjuk-nunjuk mobil mewah yang merupakan taksi, karena menghalangi pengawalan.

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso tidak membenarkan aksi petugas patwal yang bersifat arogan. 

"Petugas pengawalannya itu tidak boleh nunjuk-nunjuk arogan seperti itu," kata Slamet kepada wartawan, Jumat (10/1/2024). 

Petugas patwal, kata Slamet, pasti sudah melewati asesmen lebih dulu. Baik petugas dari Korlantas Polri maupun Ditlantas Polda Metro Jaya. 

"Itu namanya pengawalan kan pasti semua kita latih, kita tes, seluruh petugasnya itu," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement