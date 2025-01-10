Viral Patwal Mobil Pelat RI 36 Arogan Saat Pengawalan, Ini Kata Korlantas

JAKARTA - Viral di media sosial aksi petugas patroli dan pengawalan (patwal) terlihat arogan, saat memberikan pengawalan untuk mobil berpelat RI 36 di jalan raya.

Berdasarkan video yang dilihat, terlihat bahwa patwal itu menunjuk-nunjuk mobil mewah yang merupakan taksi, karena menghalangi pengawalan.

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso tidak membenarkan aksi petugas patwal yang bersifat arogan.

"Petugas pengawalannya itu tidak boleh nunjuk-nunjuk arogan seperti itu," kata Slamet kepada wartawan, Jumat (10/1/2024).

Petugas patwal, kata Slamet, pasti sudah melewati asesmen lebih dulu. Baik petugas dari Korlantas Polri maupun Ditlantas Polda Metro Jaya.

"Itu namanya pengawalan kan pasti semua kita latih, kita tes, seluruh petugasnya itu," katanya.