4 Fakta Megawati Sindir KPK yang Diubek-ubek Hanya Hasto

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku merasa bingung dengan kerja-kerja yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana, KPK hanya seakan membidik kasus-kasus tertentu.

Hal tersebut diungkap Megawati dalam pidato politiknya di acara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP yang digelar di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Berikut fakta-faktanya:

1. KPK Ubek-Ubek Kasus Hasto

Megawati menyebut, lembaga antirasuah itu terlihat seperti tidak ada kerjaan lain selain fokus pada kasus Sekjennya, Hasto Kristiyanto saja.

"Lah KPK masak nggak ada kerjaan lain, yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Hasto iku wae," kata Megawati.

Hasto diketahui dijerat KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku. Di mana, suap dilakukan terhadap Wahyu Setiawan yang kala itu masih menjadi Komisioner KPU. Suap tersebut dilakukan untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

2. Banyak Tersangka Lain

Megawati merasa padahal banyak yang sudah ditetapkan tersangka. Namun, tidak banyak yang disoroti secara khusus oleh KPK, sebagaimana yang dilakukan terhadap kasus Hasto.

3. Ada Kasus Triliunan, Fokus ke Kasus Kecil