Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Siasat Megawati Tunjuk Pramono-Rano hingga Menangi Pilgub DKI Jakarta 

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |17:20 WIB
4 Siasat Megawati Tunjuk Pramono-Rano hingga Menangi Pilgub DKI Jakarta 
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta resmi menetapkan Pasangan Nomor Urut 3 di Pilgub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenangan Pilkada Jakarta 2024. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis 9 Januari 2025.

Pramono-Rano telah memperoleh suara sah lebih dari 50% dalam jumlah suara sah atau perolehan suara 4.360.629, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. 

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menceritakan awal mula memasangkan Pramono Anung-Rano Karno alias 'Si Doel' di Pilgub Jakarta 2024. Berikut siasat Megawati yang menunjuk Pramono-Rano untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Awal Mula Pramono-Rano Maju di Pilgub Jakarta

1. Pramono Sempat Nangis Enggan Maju di Pilgub DKI

"Kayak ini Pak Pram iku tadinya nangis-nangis, keren lho kalau memerintahkan keren saya 'Pramono Anung saya Megawati Soekarnoputri ketua umum PDIP saya minta kamu untuk Calon DKI' (menirukan perintah kepada Pramono), tanya sama dia kalau bohong," ujar Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung.

2. Pramono Dapat Restu Istri

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162779//ketum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri_dan_sekjen_hasto-ToLF_large.jpg
Ini Momen Megawati saat Tunjuk Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162762//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-0bVa_large.jpg
Breaking News! Hasto Kristiyanto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDI Perjuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160234//ketua_bidang_pemerintahan_dan_otonomi_daerah_dpp_pdip_ganjar_pranowo-wCKM_large.jpg
Soal Jabatan Sekjen PDI Perjuangan, Ganjar: Tunggu Waktunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159958//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-7TzV_large.png
Megawati: Saya Berdzikir dan Menangis, Minta Keadilan untuk Orang-Orang yang Dizalimi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159949//tangis_megawati_pecah_saat_bertemu_hasto-5mQh_large.png
Tangis Megawati Pecah saat Hasto Hadiri Kongres PDIP Usai Dapat Amnesti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement