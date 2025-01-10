4 Siasat Megawati Tunjuk Pramono-Rano hingga Menangi Pilgub DKI Jakarta

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta resmi menetapkan Pasangan Nomor Urut 3 di Pilgub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenangan Pilkada Jakarta 2024. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis 9 Januari 2025.

Pramono-Rano telah memperoleh suara sah lebih dari 50% dalam jumlah suara sah atau perolehan suara 4.360.629, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menceritakan awal mula memasangkan Pramono Anung-Rano Karno alias 'Si Doel' di Pilgub Jakarta 2024. Berikut siasat Megawati yang menunjuk Pramono-Rano untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Awal Mula Pramono-Rano Maju di Pilgub Jakarta

1. Pramono Sempat Nangis Enggan Maju di Pilgub DKI

"Kayak ini Pak Pram iku tadinya nangis-nangis, keren lho kalau memerintahkan keren saya 'Pramono Anung saya Megawati Soekarnoputri ketua umum PDIP saya minta kamu untuk Calon DKI' (menirukan perintah kepada Pramono), tanya sama dia kalau bohong," ujar Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung.

2. Pramono Dapat Restu Istri