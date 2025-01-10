Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Megawati ke Kadernya: Kalau Enggak Cocok Sama PDIP Keluar Aja, Jangan Plintat-plintut!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |17:27 WIB
Pesan Megawati ke Kadernya: Kalau Enggak Cocok Sama PDIP Keluar Aja, Jangan Plintat-plintut!
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mempersilakan kader-kadernya untuk keluar apabila memang tidak cocok, dengan partai berlambang banteng moncong putih. Ia meminta agar kadernya tidak bersikap 'plintat-plintut'.

"Makanya ibu tuh minta nih seluruh yang mendengarkan omongan ibu, kalau engga cocok sama PDI-Perjuangan, keluar aja, gitu gampang," kata Megawati dalam sambutannya di HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025).

Ia meminta kadernya yang cocok bersama partai yang dinaunginya untuk bersikap tegas. Menurutnya sikap kader yang tak jelas membuatnya lelah untuk mengurusi.

"Bukannya terus plintat-plintut, aku tu capek tahu ga ngurusi orang plintat-plintut, koyo e PDI-Perjuangan tapi neng buri ne de e ngomonge opo ngono-no lho," ungkap Megawati.

"Udah tegas aja, cari aja partai lain. Orang ada berapa ya sekarang partai, piro yo, yang bukan KIM aja, kan ada tuh tambahan yang lain," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325//wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3166006//presiden_prabowo_subianto-3rnW_large.jpg
Prabowo Tantang Kader PDIP: Saya Juga Baca 'Indonesia Menggugat' Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828//pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163568//ketua_dpr_ri_puan_maharani-6BHW_large.jpg
Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Puan: Hanya Silaturahmi, Bukan Bahas Kursi Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163513//ketua_dpr_ri_puan_maharani-2jp3_large.jpg
Puan Sebut Prabowo Akan Bertemu Megawati Kembali, Tapi Tidak Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163416//megawati-Qa3D_large.jpg
Megawati: Lebih Mudah Mengusir Penjajah Ketimbang Melawan Bangsa Sendiri!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement