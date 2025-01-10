Pesan Megawati ke Kadernya: Kalau Enggak Cocok Sama PDIP Keluar Aja, Jangan Plintat-plintut!

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mempersilakan kader-kadernya untuk keluar apabila memang tidak cocok, dengan partai berlambang banteng moncong putih. Ia meminta agar kadernya tidak bersikap 'plintat-plintut'.

"Makanya ibu tuh minta nih seluruh yang mendengarkan omongan ibu, kalau engga cocok sama PDI-Perjuangan, keluar aja, gitu gampang," kata Megawati dalam sambutannya di HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025).

Ia meminta kadernya yang cocok bersama partai yang dinaunginya untuk bersikap tegas. Menurutnya sikap kader yang tak jelas membuatnya lelah untuk mengurusi.

"Bukannya terus plintat-plintut, aku tu capek tahu ga ngurusi orang plintat-plintut, koyo e PDI-Perjuangan tapi neng buri ne de e ngomonge opo ngono-no lho," ungkap Megawati.

"Udah tegas aja, cari aja partai lain. Orang ada berapa ya sekarang partai, piro yo, yang bukan KIM aja, kan ada tuh tambahan yang lain," sambungnya.