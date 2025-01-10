Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Kerap Temui Megawati di Pagi Hari: Opo Meneh Iki, Bikin Pusing We

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |17:45 WIB
Hasto Kerap Temui Megawati di Pagi Hari: Opo Meneh Iki, Bikin Pusing We
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengaku belakangan ini baru bisa tertawa-tawa terkait situasi Indonesia. Hal itu diungkapkan dalam pidatonya di HUT ke-52 PDIP.

"Sekarang ibu ini, sekarang lho aku baru ketawa-ketawa," kata Megawati, Jumat (10/1/2025).

Megawati lantas bercerita tentang Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang kerap menemuinya di pagi hari. Saat ditemui Hasto, Megawati menduga akan ada hal-hal baru yang kerap membuatnya pusing.

"Tadinya itu kalau tahu-tahu pagi dibilang sama ajudan, ibu pak Hasto sudah datang, terus aku udah mikir opo neh iki, bikin pusing aku we," ungkap Megawati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162779//ketum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri_dan_sekjen_hasto-ToLF_large.jpg
Ini Momen Megawati saat Tunjuk Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162762//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-0bVa_large.jpg
Breaking News! Hasto Kristiyanto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDI Perjuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160955//kpk-GkmF_large.jpg
Terima Informasi Lokasi Harun Masiku, KPK: Sedang Kita Cari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160941//kpk-V4z5_large.jpg
KPK Tegaskan Paspor Harun Masiku Dicabut sejak 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160917//buronan-OgKX_large.jpg
KPK Punya Utang Tangkap 5 Buronan, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160459//pemerintah-lbtz_large.jpg
Menteri Imipas Akan Cabut Paspor Harun Masiku hingga Jurist Tan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement