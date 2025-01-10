JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengaku belakangan ini baru bisa tertawa-tawa terkait situasi Indonesia. Hal itu diungkapkan dalam pidatonya di HUT ke-52 PDIP.
"Sekarang ibu ini, sekarang lho aku baru ketawa-ketawa," kata Megawati, Jumat (10/1/2025).
Megawati lantas bercerita tentang Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang kerap menemuinya di pagi hari. Saat ditemui Hasto, Megawati menduga akan ada hal-hal baru yang kerap membuatnya pusing.
"Tadinya itu kalau tahu-tahu pagi dibilang sama ajudan, ibu pak Hasto sudah datang, terus aku udah mikir opo neh iki, bikin pusing aku we," ungkap Megawati.