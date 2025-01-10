Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terkuak Alasan Megawati Tidak Menemui Prabowo hingga Sekarang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |18:08 WIB
Terkuak Alasan Megawati Tidak Menemui Prabowo hingga Sekarang
Terkuak Alasan Megawati Tidak Menemui Prabowo hingga Sekarang
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri berbicara mengenai pandangan orang-orang yang menganggapnya bermusuhan dengan Presiden Prabowo Subianto. Putri Bung Karno ini juga mengungkapkan alasannya tidak bertemu Prabowo. 

"Iki aku tak ngomong yo, pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak (musuhan)," tegas Megawati dalam sambutannya di HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025).

Megawati lantas bercerita terkait perasaannya saat anak buahnya diberikan sikap berbeda. Ia mengaku, jika ada anak buah Prabowo yang merasakan hal serupa, maka Prabowo akan mengerti perasaannya.

"Lha tapi saya bilang mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama," lanjutnya.

Presiden Kelima Indonesia itu lantas menyebut bahwa Prabowo memang senang saat dirinya memberikan nasi goreng.

"Bukan sombong. Padahal dia senang, saya masakin nasi goreng," ucap dia.

Megawati lantas mengaku kini belum bisa memberikan masakan nasi goreng kepada Prabowo. Dia menyebut kini dirinya pun sedang mengalami mumet.

"Dah lama, ada yang ngomong Bu, ada yg minta nasi goreng. Lhoo, minta bikinin nasi goreng, wong aku we lagi mumet anak anakku banyak yang gak jadi. Lha iya lho, memangnya gak boleh? Ya boleh," jelas dia.

 

