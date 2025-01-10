Patwal Viral yang Arogan Saat Kawal Mobil Pelat RI 36 Personel Polda Metro Jaya

JAKARTA - Petugas patroli dan pengawalan (Patwal) disorot karena dinilai arogan ketika mengawal mobil berpelat RI 36 di jalan raya. Ternyata, sosok yang viral di medsos itu merupakan personel Polda Metro Jaya.

"Personel adalah anggota PMJ (Polda Metro Jaya)," kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Menurut Slamet, akibat aksi arogannya tersebut sosok Patwal itu sudah diproses di Polda Metro Jaya.

"Yang bersangkutan sudah ditindaklanuti oleh Kasi Pamwal Polda Metro Jaya," ujarnya.

Slamet menyebut, pihak Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kejadian tersebut.

"Atas tindakan personel tersebut, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa terganggu," tuturnya.