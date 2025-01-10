Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Patwal Viral yang Arogan Saat Kawal Mobil Pelat RI 36 Personel Polda Metro Jaya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |18:26 WIB
Patwal Viral yang Arogan Saat Kawal Mobil Pelat RI 36 Personel Polda Metro Jaya
Patwal Mobil Pelat RI 36 Arogan Viral di Medsos. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Petugas patroli dan pengawalan (Patwal) disorot karena dinilai arogan ketika mengawal mobil berpelat RI 36 di jalan raya. Ternyata, sosok yang viral di medsos itu merupakan personel Polda Metro Jaya. 

"Personel adalah anggota PMJ (Polda Metro Jaya)," kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

Menurut Slamet, akibat aksi arogannya tersebut sosok Patwal itu sudah diproses di Polda Metro Jaya. 

"Yang bersangkutan sudah ditindaklanuti oleh Kasi Pamwal Polda Metro Jaya," ujarnya. 

Slamet menyebut, pihak Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kejadian tersebut. 

"Atas tindakan personel tersebut, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa terganggu," tuturnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176817/bjorka-zLxn_large.jpg
Polda Metro Jaya Masih Melacak dan Belum Bisa Memastikan Keaslian Bjorka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175667/delpedro-FKAH_large.jpg
Polda Metro Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Delpedro dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172803/polda-7xpQ_large.jpg
Polda Metro Gagalkan Peredaran 24,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169805/polda_metro_jaya-debC_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164842/sabu-IOlp_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Narkoba di Cimanggis Depok, 1,2 Kg Sabu Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163908/kapolri-nvWr_large.jpg
Irjen Asep Edi Suheri Dilantik Jadi Kapolda Metro Jaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement