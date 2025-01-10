Megawati Akui Banyak Orang yang Diam-diam Ingin Bertemu Dirinya

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, jika ada pihak yang sebenernya ingin bertemu dengan dirinya, tapi harus diam-diam lantaran PDIP bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau koalisi pemerintah.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Menurut Megawati, meski PDIP hingga saat ini tidak berada dalam pemerintahan, tapi dirinya akan selalu menerima bagi setiap orang yang mau datang.

"Kalau udah terus bingung karo PDI sekarang, aku ditanyai orang saya ini pemerintah bagian mana toh? Lah kok kamu dateng ke saya toh urusan hukum, urusan pertanian, betul loh diem-diem loh ngumpet-ngumpet loh, loh kok nggak ada merdekanya ya mbok dateng wae yo," kata Megawati.