Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Akui Banyak Orang yang Diam-diam Ingin Bertemu Dirinya

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |18:32 WIB
Megawati Akui Banyak Orang yang Diam-diam Ingin Bertemu Dirinya
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, jika ada pihak yang sebenernya ingin bertemu dengan dirinya, tapi harus diam-diam lantaran PDIP bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau koalisi pemerintah. 

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Menurut Megawati, meski PDIP hingga saat ini tidak berada dalam pemerintahan, tapi dirinya akan selalu menerima bagi setiap orang yang mau datang.

"Kalau udah terus bingung karo PDI sekarang, aku ditanyai orang saya ini pemerintah bagian mana toh? Lah kok kamu dateng ke saya toh urusan hukum, urusan pertanian, betul loh diem-diem loh ngumpet-ngumpet loh, loh kok nggak ada merdekanya ya mbok dateng wae yo," kata Megawati. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828//pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163568//ketua_dpr_ri_puan_maharani-6BHW_large.jpg
Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Puan: Hanya Silaturahmi, Bukan Bahas Kursi Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163513//ketua_dpr_ri_puan_maharani-2jp3_large.jpg
Puan Sebut Prabowo Akan Bertemu Megawati Kembali, Tapi Tidak Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163416//megawati-Qa3D_large.jpg
Megawati: Lebih Mudah Mengusir Penjajah Ketimbang Melawan Bangsa Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163386//pemerintah-NEXc_large.jpg
SBY dan Jokowi Hadiri Upacara 17 Agustus di Istana, Megawati Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163295//megawati-n1fS_large.jpg
Cerita Megawati Mengenang Jadi Anggota Paskibraka 1963
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement