INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menangi Pilgub Jakarta 2024, Ini Wejangan Megawati kepada Pramono-Rano

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |18:55 WIB
Menangi Pilgub Jakarta 2024, Ini <i>Wejangan</i> Megawati kepada Pramono-Rano
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mewanti-wanti Pramono Anung-Rano Karno alias 'Si Doel' yang memenangi kontestasi Pilkada Jakarta 2024, agar tidak fokus mencari duit semata ketika memimpin warga Jakarta. 

Ia menekankan, bahwa Pramono-Doel sebagai kader PDI Perjuangan, bukan sebuah perusahaan untuk mencari uang. 

"Ingat rakyatmu, kamu tuh partai loh, bukan perusahaan loh. Nah, kalau mau perusahaan, monggo wae (silahkan saja)," ujar Megawati dalam pidato HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025).

"Nih kayak Pram, aku sudah bilang. Jangan kamu cari duit ya, Pram. Cukup. Duit itu, PAD (pendapatan asli daerah) itu, hitung. Kalau untuk kebutuhan rakyat, cukup apa tidak," imbuhnya.

Presiden RI ke-5 itu meminta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di Jakarta. 

"Kalau tidak cukup, mana dia si Said itu. Mana? Nah. Hitung ke Banggar. Bisa kah kehidupan rakyat itu dinaikkan. Bisa. Saya yakin. Saya bertanggung jawab. Tidak seperti sekarang, masih saja keleleran. He he. Itu saja tanya Semper. Pergi dah ramai-ramai ke sana," ujarnya.

 

