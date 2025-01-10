Sindir Program 3 Juta Rumah Menteri Ara, Megawati: Tanah Siapa dan Cicilannya Berapa?

Sindir Program 3 Juta Rumah Menteri Ara, Megawati: Tanah Siapa dan Cicilannya Berapa/Antara

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengk program pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat miskin di Indonesia. Diketahui program itu populer di era kepemimpinan Prabowo akan dituntaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Megawati lalu mempertanyakan cara membangun, lokasi tanah hingga skema cicilan bagi masyarakat tersebut.

“Kalau seperti mau bikin tiga juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahnya tanah siapa, kan gitu. Cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonomian kita bagaimana,” kata Megawati dalam pidatonya di HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025).

Megawati yang juga Presiden RI ke-5 itu mengaku mengetahui kondisi perekonomian negara terkini. “Jangan lupa loh saya kan pernah Presiden,” ucapnya.

Megawati juga mengkritisi perihal wacana pembuatan sekolah khusus rakyat miskin. Ia mempertanyakan kembali anggaran tersebut apa ada?

“Ini dengar saya mau buat sekolah untuk rakyat miskin, bagus ya. Persoalannya yang sama mikirin duitnya ono opo ora yo. Nanti dibilang, 'oh Bu Mega tidak sejalan dengan pemerintahan'. Loh kok enak wae, orang gosok kok enak banget. Coba kamu rasain kalau dipecah belah,” ujarnya.