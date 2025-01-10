Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Indonesia, PM Jepang Ishiba Akan Temui Prabowo di Istana Bogor Besok 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |19:16 WIB
Tiba di Indonesia, PM Jepang Ishiba Akan Temui Prabowo di Istana Bogor Besok 
PM Jepang Shigeru Ishiba beserta Yoshiko Ishiba tiba di Bandara Soetta (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Jepang, Shigeru Ishiba beserta Ibu Yoshiko Ishiba tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada hari ini Jumat, 10 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB. 

Kedatangan PM Ishiba ke Indonesia dalam rangka kunjungan resmi yang akan berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 10-11 Januari 2025. 

PM Ishiba dan istri disambut langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Masaki Yasushi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, Pj. Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. 

Tampak pula pasukan jajar kehormatan, korps musik (korsik), tarian tradisional Walijamaliha dari Provinsi Banten, dan dentuman meriam yang turut menyambut dan mengiringi PM Ishiba menuju kendaraan. Dari Bandara, PM Ishiba beserta delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta. 

 

Halaman:
1 2
      
