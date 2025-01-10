Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Tepis Renggang dengan Prabowo: Dia Senang Saya Masakin Nasi Goreng

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |19:46 WIB
Megawati Tepis Renggang dengan Prabowo: Dia Senang Saya Masakin Nasi Goreng
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menegaskan, hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto masih sangat baik. Hal ini sekaligus membantah anggapan banyak pihak yang menyebut hubungannya renggang dengan Prabowo.

Hal ini diungkapkan Megawati saat memberikan pidato politik di acara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa, enggak, enggak," kata Megawati.

Bahkan, Megawati mengungkapkan jika Prabowo masih sangat terkesan dengan menu makanan yang disajikannya ketika melakukan pertemuan.

"Bukan sombong, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama, ada yang ngomong, bu ada yang udah minta nasi goreng, wooo minta nasi goreng, loh aku aja lagi mumet anak-anakku banyak yang enggak jadi," ujarnya.

Presiden Kelima RI itu memberikan penjelasan yang membuat dirinya belum melakukan pertemuan dengan Prabowo hingga saat ini. Penjelasan ini juga disebut telah disampaikan kepada Prabowo.

"Lah memangnya gak boleh? Boleh lah. Tapi kan prinsip, Mas ben aku neng kene wae, situ neng sono lah rame-rame, enggak apa-apa. Aku ngerusuhi situ kan enggak toh? Kalo aku perlu situ kan aku nggak perlu ketemu toh. Aku bisa kok kirim orang, sampai. Itu apa namanya strategi politik," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
