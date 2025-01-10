Reaksi Mengejutkan Puan soal Isu Pergantian Ketum dan Sekjen PDIP di Kongres

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani angkat bicara terkait isu pergantian kursi Ketua Umum dan Sekjen partainya. Isu itu mencuat menjelang pelaksanaan Kongres PDIP pada tahun ini.

"Setiap proses kongres di setiap partai politik itu kan apa namanya, biasa kalau terjadi pergantian struktur di partainya," kata Puan usai menghadiri perayaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Meski begitu, Puan mengungkapkan bahwa saat ini seluruh kader dalam kondisi solid untuk menjalankan proses Kongres nanti. Ketua DPR RI itu meyakini jika semua pihak akan menghormati dan menghargai proses yang tengah dijalankan internal partai.

Sehingga, Puan tak ingin berandai-andai kemungkinan yang akan terjadi di Kongres nanti. Ia berharap, Kongres ini bisa berjalan dengan lancar.

"Jadi kita ikuti kongres itu akan berjalan seperti apa, dan itu masih bulan April yang akan datang," ujarnya.

Diketahui, Hasto Kristiyanto yang saat ini menjadi Sekjen PDIP tengah berhadapan dengan kasus hukum. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun Megawati diketahui lebih dari dua dekade menjadi Ketum PDIP.

(Arief Setyadi )