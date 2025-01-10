Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Menteri PKP, Kapolri Pastikan Dukung dan Dampingi Program 3 Juta Rumah 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |21:09 WIB
Bertemu Menteri PKP, Kapolri Pastikan Dukung dan Dampingi Program 3 Juta Rumah 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). 

Dalam audiensi serta silahturahmi tersebut, salah satu yang dibahas adalah terkait program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Sigit menegaskan, Polri bakal bersinergisitas dengan PKP untuk menyukseskan program tersebut. Diantaranya adalah memberikan dukungan dan pendampingan. 

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan," kata Sigit.

 

Menurut Sigit, pendampingan tersebut untuk memastikan pembangunan tiga juta rumah tersebut berjalan aman dan lancar. Mengingat, program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sigit. 

 

Halaman:
1 2
      
