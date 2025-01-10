Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala Bakamla Kunjungi Markas China Coast Guard dan Konsulat Jenderal RI di Guangzhou

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |21:22 WIB
Kepala Bakamla Kunjungi Markas China Coast Guard dan Konsulat Jenderal RI di Guangzhou
Kepala Bakamla Kunjungi Konsulat Jenderal RI di Guangzhou (foto: dok ist)
JAKARTA - Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah bersama delegasi mengunjungi markas 3rd Bureau China Coast Guard, di Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, Jumat (10/1/2025).

Dalam kunjungan ini, Laksdya TNI Irvansyah disambut oleh Director General PANG Zhen, Kepala Wilayah Selatan CCG, beserta staf. Delegasi juga meninjau fasilitas operasional CCG di Guangzhou termasuk kapal patroli 3301.

Laksdya TNI Irvansyah menyampaikan, bahwa komunikasi yang baik dan terbuka menjadi kunci dalam membangun hubungan harmonis. 

"Kunjungan Bakamla RI ke CCG ini merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama yang pada akhirnya berkontribusi pada keamanan dan perdamaian di kawasan," ujar Laksdya TNI Irvansyah dalam keterangannya.

Bakamla RI dan CCG sepakat untuk terus mempererat kerja sama di tingkat bilateral maupun multilateral, sebagai langkah strategis dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim.

 

