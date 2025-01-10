Puan Tegaskan PDIP Belum Bahas Posisi Sekjen Pengganti Hasto

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menegaskan, sampai saat ini partainya belum membahas peluang pergantian kursi Sekjen Partai usai Hasto Kristiyanto tengah disibukkan dengan kasus hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini diungkapkan Puan menyusul kemungkinan terburuk Hasto akan ditahan sebelum pelaksanaan Kongres PDIP. Terlebih, Hasto juga akan kembali dipanggil KPK pada tanggal 13 Januari mendatang.

"Kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita praduga tak bersalah dulu," kata Puan usai menghadiri HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Oleh karenanya, Ketua DPR RI itu memastikan sekaligus membantah jika partainya akan segera mengisi kader lain untuk menggantikan Hasto di posisi Sekjen.

"Kita belum bicara hal itu," ujarnya menegaskan.

(Awaludin)