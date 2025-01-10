Hasto Bakal Penuhi Panggilan 13 Januari, Langsung Ditahan? ini Jawaban KPK



JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto menyatakan akan memenuhi panggilan KPK pada Senin (13/1/2025). Hasto dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Dalam pemeriksaan tersebut, apakah Hasto langsung ditahan?

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan, belum bisa memastikan yang bersangkutan apakah akan langsung ditahan atau tidak.

"Hari Senin ya kita tunggu apakah sudah cukup, apa namanya kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya tinggal kita tunggu," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (10/1/2025).