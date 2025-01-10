Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia dan Pakistan Tingkatkan Kerja Sama 4 Sektor Utama

Patricia Leonard , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |23:20 WIB
Indonesia dan Pakistan Tingkatkan Kerja Sama 4 Sektor Utama
Indonesia dan Pakistan Tingkatkan Kerja Sama 4 Sektor Utama
A
A
A

JAKARTA- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menerima kunjungan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Ameer Khurram Rathore di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta. Ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan dan pertahanan menjadi fokus kerja sama Indonesia dan Pakistan.

"Kita duduk sama-sama membicarakan bagaimana Indonesia dan Pakistan dapat bekerja sama lebih erat lagi. Tadi kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, serta pertahanan," ujarnya dikutip, Jumat (10/1/2025).

Anin -- panggilan akrabnya -- mengatakan,  Pakistan adalah negara besar sekaligus negara Muslim yang mempunyai kekuatan terutama di sektor pertahanan dan juga kesehatan selain juga pertanian dan energi, sehingga kerjasama di sektor-sektor ini perlu ditingkatkan.

"Beliau (Dubes Pakistan) menyampaikan nanti di (bulan) Agustus ada upaya seperti trade mission dan expo dari Pakistan dan Indonesia dan saya rasa itu (hal yang) baik," ujar Anin.

Menurutnya, untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, Kadin Indonesia akan bekerja sama bukan hanya dengan pihak Kedutaan Besar, tetapi juga melibatkan mitra-mitra Kadin Indonesia di Pakistan.

"Kedua negara ini negara yang berkembang sehingga bukan saja untuk meningkatkan ekonomi masing-masing, tapi juga perdagangan. Dan ini saya rasa sangat penting karena Indonesia selalu mencari akses pasar baru,”ujarnya.

“Ya, bukan saja (dengan) China, Amerika (Serikat) tapi juga akses pasar baru. Dan Pakistan itu salah satu yang kita sangat monitor dan ingin kembangkan, bukan hanya baik untuk pemain besar saja, tapi juga pemain menengah bahkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)," tutup Anin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pakistan-RI Indonesia Pakistan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177068//tentara_taliban_afghanistan_di_perbatasan-j2MU_large.jpg
Pakistan dan Afghanistan Sepakat Gencatan Senjata 48 Jam Usai Pertempuran di Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176935//ilustrasi-Asma_large.jpg
Pertempuran Pasukan Pakistan dan Afghanistan Kembali Pecah, Puluhan Tewas dan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836//prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/18/3176257//ilustrasi-vxfO_large.jpg
Baku Tembak di Perbatasan, Taliban Klaim Tewaskan 58 Tentara Pakistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/65/3176193//kampus-6OHd_large.jpg
Daftar 10 PTS Terbaik di Indonesia 2025 Versi Times Higher Education
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175532//spbu_total-Ah4j_large.jpg
Daftar SPBU Swasta yang Masih dan Pernah Ada di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement