HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ingin Para Kepala Daerah Terpilih Digembleng di Akmil Magelang 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |23:35 WIB
Prabowo Ingin Para Kepala Daerah Terpilih Digembleng di Akmil Magelang 
Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ingin kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 dapat mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang seperti jajaran kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu.

"Keinginan bapak presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Yusril menjelaskan, bahwa tujuan Prabowo ingin kepala daerah mengikuti retreat agar dapat menyamakan perspektif.

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah," jelasnya.

Pemerintah berharap kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa dapat dilantik terlebih dahulu kecuali kepala daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

 

