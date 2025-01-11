Komitmen Tegakkan Hukum, Peradi SAI Suarakan Persatuan ke Seluruh Advokat

JAKARTA – Ketua Umum DPN Peradi SAI Juniver Girsang menyerukan salam damai kepada seluruh advokat. Hal tersebut diutarakan dalam perayaan Natal yang digelar di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Jumat (10/1/2025).

“Kami menyuarakan salam damai dan persatuan untuk seluruh advokat,” ujar Juniver dalam keterangannya.

Perayaan Natal yang digelar DPN Peradi SAI mengusung tema, ‘Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem. Cinta Kasih dan Solidaritas yang Menggerakkan Persaudaraan dan Persatuan di Keluarga Besar Peradi SAI’. Juniver berharap, perayaan Natal menjadi ajang silaturahmi dan bisa membangkitkan semangat soliditas advokat Peradi SAI.

“Di awal tahun 2025 ini, mari kita meneguhkan komitmen untuk sama-sama menegakkan hukum secara profesional, imparsial dan berintegritas,” katanya.

Sejumlah pejabat lembaga hukum, tokoh dan pemuka lintas agama turut hadir dalam perayaan Natal yang berlangsung hikmat dan meriah. Hadir juga para pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi SAI dari seluruh Indonesia.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam sambutan tertulisnya meminta Peradi SAI terus menjalin kebersamaan dan saling menghormati sesama penegak hukum. “Semoga Peradi SAI semakin jaya untuk membina seluruh anggotanya menjadi advokat yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.