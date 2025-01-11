Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pengusaha Akan Dampingi Prabowo saat Jadi Tamu Kehormatan India Republic Day

Patricia Leonard , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |07:32 WIB
Pengusaha Akan Dampingi Prabowo saat Jadi Tamu Kehormatan India Republic Day
Pengusaha Akan Dampingi Prabowo saat Jadi Tamu Kehormatan India Republic Day
JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie dan anggota Kadin akan menemani Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan ke India pada 24 Januari 2025. Setelah itu, mereka juga akan berkunjung ke Pakistan.

"Di sini hadir 80 Komite Bilateral dari relasi Indonesia dengan negara-negara luar. Jadi, komplet ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Eropa, negara-negara ASEAN, Asia Timur dan lain-lain," ujarnya usai acara KED Breakfast, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

Selain dari Komite Bilateral, hadir pula dalam acara tersebut 25 Kadin Provinsi. "Sehingga bukan saja kita bicara mengenai luar negeri, tapi juga bicara bagaimana membawa investasi dan untuk perdagangan bermanfaat buat teman-teman di Kadin Provinsi. Di sini juga banyak teman-teman dengan asosiasi dan himpunan," tutur Anin.

Dia menjelaskan, di Januari 2025 Kadin, akan mengikuti World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, dan agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India dan kemungkinan dilanjutkan ke Pakistan.

"Kami sudah bertemu dengan kedua duta besarnya (India dan Pakistan), dan bagaimana Kadin yang mewakilkan dunia usaha bisa bersama-sama memastikan bukan saja relasi yang sangat baik antar-pemerintah, tapi juga dari bisnis ke bisnis,” ucapnya.

“Nah, ini saya rasa suatu hal yang sangat baik dan mudah-mudahan ini bukan saja pertemuan diplomatis secara geopolitik kita kembangkan, tapi juga ujungnya bagaimana perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini bisa tercapai lebih baik di tahun 2025 dengan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto," lanjutnya

Anin -- panggilan akrabnya -- menuturkan, rombongan Kadin Indonesia akan tiba di India pada tanggal 24 Januari 2025 untuk mempersiapkan acara forum bisnis yang direncanakan pada 25-26 Januari 2025. Kadin akan fokus pada industri-industri seperti kesehatan, ketahanan energi, lalu ketahanan pangan, sampai pada sektor teknologi dan pertahanan.

"Nah, ini merupakan suatu yang menarik karena pada tanggal 26 (Januari 2025), Pak Presiden (akan) hadir sebagai tamu kehormatan di Republic Day India,” ujar Anin.

Dia melanjutkan, pada tanggal 27-28 Januari 2025, rombongan Kadin akan melakukan lawatan di sekitar ibu kota New Delhi untuk melihat pabrik susu, industri kesehatan, rumah sakit, sampai juga ke industri otomotif. Selain itu, rombongan Kadin juga akan mengunjungi Taj Mahal untuk meninjau sektor pariwisata di sana.

 

