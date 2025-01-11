Menteri Koperasi Budi Arie Buka Suara soal Lexus RI 36 yang Patwalnya Arogan di Jalanan

JAKARTA - Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi angkat bicara soal dirinya yang disebut menggunakan kendaraan Lexus bernomor polisi RI 36. Diketahui, petugas patroli dan pengawalan (Patwal) disorot karena arogan ketika mengawal mobil berpelat RI 36 di jalan raya.

"Mobil pelat nomor RI 36 itu bukan milik saya karena saya sebagai Menteri koperasi Republik Indonesia menggunakan pelat nomor RI 27.9 dan mobil saya berwarna putih," kata Budie dalam video yang diunggah di instagram pribadinya, @budieariesetiadi, dikutip Sabtu (11/1/2025).

Oleh karena itu dia berharap siapapun yang menggunakan kendaraan itu bisa menggunakan fasilitas negara dengan sebaik-baiknya.

"Siapapun pemilik pelat nomor itu, saya harapkan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat," ucapnya.

"Jangan sekali menyakiti hati rakyat karena pemerintahan ini berasal dari rakyat pemerintahan ini lahir dari kehendak rakyat," sambung Budi Arie.