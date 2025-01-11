Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Singgung Kasus Hasto, PDIP Minta Prabowo Segera Reformasi Hukum

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |09:12 WIB
Singgung Kasus Hasto, PDIP Minta Prabowo Segera Reformasi Hukum
A
A
A

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Emir Moeis meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola negara. Ia juga mendesak agar adanya perubahan atau reformasi sistem hukum di Indonesia.

"Makanya saya menghimbau betul nih ke Presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo nih, benahin cepat-cepat ketatanegaraan dan hukum kita," ujar Emir kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025).

Mantan anggota DPR tersebut juga menyinggung kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Emir berhadap jangan ada kriminaliasi lewat lembaga hukum. Sebab, ia merasa pernah dikriminalisasi lewat permainan hukum.

"Tatkala politik dan hukum bisa dipermainkan. Saya gimana, orang enggak jelas dari Amerika tiba-tiba bilang kasih suap ke saya. Enggak pernah tahu-menahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, lembaga penegak hukum seperti KPK maupun Polri tetap dibutuhkan di Indonesia. Namun, ia meminta Presiden Prabowo untuk menata lagi KPK dan Kepolisian agar menjadi lembaga yang profesional dan tak terimbas politik.

"KPK suatu yang bagus, tapi sebetulnya 'the man behind the gun' yang mesti dibereskan. Jadi tergantung orang-orangnya (pimpinan). Kalau orang-orangnya berengsek ya rusak," tegas Emir.

 

Halaman:
1 2
      
