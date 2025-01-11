Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PM Jepang Bertemu Prabowo di Istana Bogor, Diiringi Pasukan Berkuda dan Dentuman Meriam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |10:24 WIB
PM Jepang Bertemu Prabowo di Istana Bogor, Diiringi Pasukan Berkuda dan Dentuman Meriam
Prabowo dan PM Jepang bertemu di Istana Bogor (Foto : Okezone/Riyan R)
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan resmi Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (11/1/2025).

Berdasarkan pantauan dilokasi, terlihat PM Jepang Ishiba tiba di Komplek Istana Bogor sekira pukul 09.58 WIB. Kedatangan PM Ishiba diiringi korps musik, pasukan berkuda dan Marching Band dari Akademi Militer (Akmil).

Selain itu, kedatangan PM Jepang Ishiba disambut oleh dentuman meriam dan pasukan yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah.

Siswa SD-SMP Ikut Menyambut

Kedatangan PM Jepang juga disambut oleh para siswa-siswi dari SD-SMP sembari memegang bendera Merah Putih dan Bendera Jepang.

Presiden Prabowo terlihat menyambut langsung kedatangan PM Jepang. Setelah saling menyapa, Presiden Prabowo kemudian mengajak PM Jepang melakukan penyambutan kenegaraan.

 

Halaman:
1 2
      
