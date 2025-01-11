Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tak Ambil Pusing soal Megawati Kritik Penetapan Tersangka Hasto

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |10:52 WIB
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri mengkritik KPK yang seakan-akan hanya mengejar Sekjennya, Hasto Kristiyanto. Hal ini disinggung Megawati dalam pidato politik HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu enggan menanggapi kritikan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan sejumlah saksi terkait Hasto guna mengumpulkan alat bukti.

"Kami lebih fokus kepada bagaimana untuk memenuhi atau melengkapi setiap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Jadi konstruksi perkara yang sedang kita bangun saat ini kami lebih fokus ke situ," kata Asep di Gedung Merah Putih, Jumat (10/1/2025).

Asep pun enggan ambil pusing dengan tudingan-tudingan kepada KPK dalam pengusutan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikannya yang menyeret Hasto.

"Jadi pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, upaya paksa lain, penggeledahan, penyitan dan lain-lain, dimaksudkan untuk kita benar-benar mencari informasi dan juga bukti-bukti terkait dengan perkara yang sedang kita tangani," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengaku merasa bingung dengan kerja-kerja yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati menyebut lembaga antirasuah itu terlihat seperti tidak ada kerjaan lain selain fokus pada kasus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto saja.

 

Halaman:
1 2
      
