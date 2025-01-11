Prabowo Sambut PM Jepang Ishiba Shigeru: Sahabat Lama

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Jepang Ishiba Shigeru di Istana Bogor, Jawa Barat. Prabowo menuturkan, kunjungan tersebut merupakan kehormatan besar bagi Indonesia karena Jepang merupakan mitra dan sahabat lama.

“Yang Mulia saudara Ishiba Shigeru beserta seluruh delegasi pemerintah Jepang, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Indonesia. Bangsa ini menyampaikan bahwa ini kehormatan yang besar bagi kami karena kami memandang Jepang sebagai mitra dan sahabat yang lama,” kata Prabowo saat pertemuan bilateral, Sabtu (11/1/2025).

Prabowo menuturkan, kunjungan ini merupakan simbol komitmen kedua negara. Ia berharap dari kunjungan ini hubungan Indonesia dan Jepang semakin kuat.

"Kunjungan tersebut juga adalah simbol dari komitmen kedua negara untuk memperkuat dan memperkokoh hubungan antara dua negara di semua bidang,” jelas dia.

Penyambutan PM Jepang

Sebelumnya, PM Jepang Ishiba tiba di Komplek Istana Bogor sekira pukul 09.58 WIB. Kedatangan PM Ishiba diiringi korps musik, pasukan berkuda dan Marching Band dari Akademi Militer (Akmil).