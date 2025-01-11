Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bilang Jepang Mau Bantu Program Makan Bergizi Gratis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |13:36 WIB
Prabowo Bilang Jepang Mau Bantu Program Makan Bergizi Gratis
Prabowo bilang Jepang mau bantu program makan bergizi gratis (Foto : Okezone)
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Jepang siap membantu program prioritas di kepemimpinannya, salah satunya Makan Bergizi Gratis.

Hal itu disampaikan Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Ishiba Shigeru di Istana Bogor, Sabtu (11/1/2025).

“Mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menyebutkan, pemerintah Jepang akan membantu dari sisi pelatihan dalam program tersebut.

“Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan, dan lain sebagainya,” ujar dia. 

Dalam pertemuan itu pula, Prabowo mengajak pemerintah Jepang untuk ikut bekerja sama dalam bidang pangan, maritim dan energi.

“Saya kira demikian, saya undang mereka untuk ikut dalam kerja sama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan dan sebagainya,” tuturnya. 

(Angkasa Yudhistira)

      
