Pengunggah Video Mobil Raffi Ahmad RI 36 Dikawal Patwal Arogan Minta Maaf

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Pekerja Seni dan Generasi Muda Raffi Ahmad mengakui mobil Lexus dengan nomor polisi RI 36 yang menuai sorotan setelah petugas patroli dan pengawal (Patwal) diduga arogan saat mengawal di tengah kemacetan adalah miliknya.

Dalam keterangan yang diterima, disebutkan bahwa penyebar video yang berujung sorotan tersebut telah menyampaikan permintaan maaf.

“Perekam video viral mobil RI 36 yang dikawal patroli dan pengawalan (Patwal) menorobos kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta diketahui sudah menyampaikan permohonan maaf melalui akun TikTok,” demikian keterangan yang diterima, Sabtu (11/1/2025).

Pemilik akun tersebut juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang ikut terbawa atas postingan itu.

“Akun tersebut juga menyampaikan permintaan maaf kepada Patwal yang bertugas mengawal mobil RI 36 berinisial D yang diduga sudah terkena sanksi,” ujar dia.