Guncangan Gempa M4,9 di Laut Pacitan Terasa di Yogyakarta hingga Klaten

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan, gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,9 yang mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur berpusat di laut pada Sabtu (11/1/2025).

"Mag:4.9, 11-Jan-25 14:25:10 WIB, Lok:8.88 LS, 110.97 BT (Pusat gempa berada di laut 79 km barat daya Pacitan), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG juga menyebut bahwa gempa tersebut turut dirasakan di wilayah Yogyakarta hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti Klaten hingga Karangkates.

"Dirasakan (MMI) II - III Yogyakarta, II-III Klaten, II Karangkates," ungkapnya.



(Arief Setyadi )