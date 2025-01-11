Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Guncangan Gempa M4,9 di Laut Pacitan Terasa di Yogyakarta hingga Klaten

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |16:51 WIB
Guncangan Gempa M4,9 di Laut Pacitan Terasa di Yogyakarta hingga Klaten
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan, gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,9 yang mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur berpusat di laut pada Sabtu (11/1/2025).

"Mag:4.9, 11-Jan-25 14:25:10 WIB, Lok:8.88 LS, 110.97 BT (Pusat gempa berada di laut 79 km barat daya Pacitan), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG juga menyebut bahwa gempa tersebut turut dirasakan di wilayah Yogyakarta hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti Klaten hingga Karangkates.

"Dirasakan (MMI) II - III Yogyakarta, II-III Klaten, II Karangkates," ungkapnya.
 

(Arief Setyadi )

      
BMKG Gempa Pacitan gempa
