INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Siap Kawal Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |17:30 WIB
Kapolri Siap Kawal Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat
Kapolri audiensi dengan Menteri Maruarar Sirait dan memastikan dukung penuh program 3 juta rumah (Foto: Ist)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait. Salah satu yang dibahas soal program tiga juta rumah.

Pertemuan berlangsung pada Jumat 10 Januari 2025. Adapun program tiga juta rumah merupakan program yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satu program prioritas ini untuk memastikan masyarakat bisa memiliki rumah.

"Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan," kata Kapolri dalam keterangannya.

Program tiga juta rumah diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Selain itu, masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Sebanyak 500.000 rumah ditargetkan akan dibangun pada 2025. Lahan sudah disiapkan pemerintah yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, hingga donasi tanah atau CSR dari korporasi. 

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
