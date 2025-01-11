Pengakuan Lengkap Raffi Ahmad soal Mobil RI 36 Miliknya Dikawal Patwal Arogan

JAKARTA - Mobil Lexus dengan nomor polisi RI 36 viral setelah petugas patroli dan pengawal (Patwal) diduga bertindak arogan saat mengawal di tengah kemacetan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Setelah sebelumnya simpang siur, terungkap mobil tersebut milik Utusan Khusus Presiden Bidan Generasi Muda dan Pariwisata, Raffi Ahmad.

1. Raffi Ahmad Akui Mobil RI 36 Miliknya

Setelah viral dan menuai sorotan, Raffi Ahmad akhirnya buka suara bahwa mobil RI 36 tersebut merupakan miliknya selaku Utusan Khusus Presiden Bidan Generasi Muda dan Pariwisata.

“Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan," kata Raffi dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

2. Raffi Ahmad Mengaku Tak Ada di Dalam Mobil RI 36

Kendati mengakui mobil RI 36 adalah miliknya, Raffi Ahmad berdalih bahwa saat kejadian dirinya tak ada di dalam mobil tersebut. Adapun mobil tersebut sedang menuju ke lokasi penjemputan dirinya.

"Namun, pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” ujar Raffi.

3. Ada Truk Berhenti di Depan Taksi Alphard

Raffi mengungkapkan, kronologi kejadian secara singkat. Saat itu, di depan rangkaian mobilnya itu terdapat taksi Alphard.

“Di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut,” ujar dia.

4. Taksi Alphard Serempet Mobil hingga Adu Mulut

Ia menuturkan, pengemudi taksi dan mobil yang terserempet itu kemudian membuka jendela. Kemudian, mereka saling adu argumen.