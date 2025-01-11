Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Apresiasi Kemenag Turunkan Biaya Haji

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |18:20 WIB
Partai Perindo Apresiasi Kemenag Turunkan Biaya Haji
Ketua Bidang Agama, Inklusi dan Keberagaman Partai Perindo Anjas Pramono (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Agama, Inklusi dan Keberagaman Partai Perindo Anjas Pramono mengapresiasi langkah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Saat ini, disetujui biaya haji yang wajib dibayarkan jamaah Rp55.431.750.

"Kami dari Partai Perindo tentunya mengapresiasi keberanian Menteri Agama yang baru, Prof Nasaruddin Umar, yang telah berani menurunkan harga iuran dari haji itu sendiri," kata Anjas kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025).

"Karena yang menjadi permasalahan itu kan biaya yang kita naik, biaya yang tiap tahun pada periode-periode kementerian sebelumnya itu selalu naik," sambungnya.

Dengan penurunan ini, dia berkesimpulan bahwa kenaikan dolar bukan menjadi alasan utama biaya haji naik setiap tahun. Sebab, meskipun dolar tahun ini pun naik, Menag Nasaruddin justru bisa menurunkan biaya haji.

"Sedangkan pada tahun ini kenaikan dolar itu sudah lebih sangat tajam, kenaikannya Rp16.000 sekian, tapi justru pemerintah Menteri Agama berhasil menurunkan harga iuran haji. Artinya apa? Dolar tidak hanya menjadi satu-satunya parameter indikator," katanya.

 

