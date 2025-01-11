Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ajak Kader Al Washliyah Kawal Asta Cita dan Wujudkan Indonesia Emas 2045

Sujoni , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |22:54 WIB
Kapolri Ajak Kader Al Washliyah Kawal Asta Cita dan Wujudkan Indonesia Emas 2045
Kader Al Washliyah Diminta Kawal Asta Cita untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh kader Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) menjalankan dan sukseskan program Asta Cita. Demikian diungkapkan Kapolri yang diwakili Dirsosbud Baintelkam Polri, Brigjen Nanang Rudi Supriatna pada acara HUT ke-84 GPA di Universitas Al Washliyah Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Namun tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, sehingga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh elemen bangsa harus terlibat aktif dalam menghadapi ancaman dan tangan yang dihadapi.

Oleh karena itu, untuk meraih target tersebut, Presiden telah membuat visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang memiliki tiga pilar utama, delapan visi dan tujuh program prioritas.

“Dalam mendukung program tersebut Polri telah berkomitmen dan telah melakukan tindakan nyata sesuai dengan tupoksi kami,” ujar Kapolri dikutip, Sabtu (11/1/2025).

Kapolri juga mengajak seluruh kader GPA untuk bersama-sama pemerintah mendukung program Asta Cita dan program-program prioritas lainnya.

“Saya atas nama Kepolisian Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun GPA yang ke-84. Semoga sejalan dengan thema kegiatan, ‘Kokohkan Persatuan Pemuda dalam Bingkai Merah Putih Menuju Indonesia Emas 2024’, GPA bersama-sama pemerintah dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat ini,”ujarnya.

“Terutama dalam memajukan ilmu, iman dan amal untuk kemandirian bangsa. Tidak hanya berkaitan dengan kemajuan ekonomi, tapi juga mencakup kemandirian pendidikan, sosial dan keamanan,” tutup Kapolri.

Sementara itu, Ketua Umum GPA, Aminullah Siagian, mengucapkan terima kasih kepada Kapolri yang diwakili Brigjend Pol Nanang Rudi Supriatna.

“Kehadiran Kapolri di acara HUT ke-84 GPA menunjukkan komitmen Polri untuk bersama-sama seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,”ujarnya.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
