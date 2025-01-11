Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peluncuran Platform 'Akal Lokal' Jelajahi Pengetahuan Lokal

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |23:28 WIB
Peluncuran Platform 'Akal Lokal' Jelajahi Pengetahuan Lokal
Peluncuran platform Akal Lokal (Foto: Ist)
JAKARTA – Platform digital "Akal Lokal" yang berisi konten tradisi asal Indonesia dari berbagai daerah diluncurkan pada Sabtu, 11 Januari 2025 di Jakarta dengan harapan dapat menjadi sumber informasi baru terpercaya tentang tradisi masyarakat Indonesia.

Berangkat dari realita bahwa di era digital ini, pengetahuan lokal sering kali terpinggirkan oleh arus informasi global, platform "Akal Lokal" diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. 

Platform "Akal Lokal" lahir dari kolaborasi  Terasmitra (TM) bersama Bali Lite dengan dukungan dari Global Environment Facility-Small Grant Program (GEF/SGP) dan United Nations Developments Programme (UNDP), yang diharapkan akan terus menjadi sebuah wadah untuk memperoleh  beragam pengetahuan yang  didedikasikan untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan kekayaan pengetahuan lokal Indonesia.

"Pengetahuan lokal adalah harta karun yang tak ternilai. Melalui "Akal Lokal", kita dapat menjaga agar kearifan lokal tidak hilang ditelan zaman," kata  Direktur Eksekutif Yayasan Bina Usaha Lingkungan Yanidar Witjaksono dalam sambutannya, dikutip dalam keterangan persnya.

Acara peluncuran platform "Akal Lokal" dilaksanakan  di Serambi Salihara, Jakarta Selatan,  juga menandai 14 tahun kerja-kerja Teras Mitra yang selama kurang lebih delapan tahun terakhir merekam beragam tradisi lokal yang hidup di masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui kerja-kerja pendampingan masyarakat dan riset. 

“Selama 14 tahun perjalanan kami, kami menyadari betapa pentingnya kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam. Akal Lokal adalah upaya kami untuk memastikan warisan budaya ini tetap hidup dari generasi ke generasi,” ungkap Co-Founder Terasmitra Adinindyah saat peluncuran platform pengetahuan tersebut.

 

      
