PM Jepang Minta Oleh-Oleh Banner Usai Bertemu Prabowo di Istana Bogor

BOGOR - Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba telah mengakhiri pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor. Ada hal yang menarik usai lawatannya ke Kota Hujan.

PM Ishiba meminta oleh-oleh atau buah tangan berupa banner selamat datang untuk dibawa ke Jepang.

"Perdana Menteri Jepang meminta oleh-oleh banner-nya 5 eksemplar dibawa pulang ke Jepang. Banner yang Perdana Menteri dan Istri," kata Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari kepada wartawan di Balaikota Bogor, Sabtu (11/1/2025).

Sontak, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor langsung menyiapkan banner yang paling bagus untuk dibawa pulang PM Ishiba ke negaranya.

"Tadi mendadak saya telepon Pak Sekda turunkan yang paling rapih karena diminta beliau untuk dibawa ke Jepang," tambahnya.

Di samping itu, tambah Hery, sebagai tuan rumah mengaku bersyukur lawatan PM Ishiba ke Istana Kepresidenan Bogor berjalan dengan baik berkat dukungan seluruh pihak yang telah bekerja maksimal.

"Artinya, Alhamdulillah kerja keras warga kota Bogor dan Forkopimda, terutama dalam pengamanan dan segala sesuatunya semua turun tangan," pungkasnya.



(Arief Setyadi )