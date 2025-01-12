Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akses Jalur Medan-Berastagi Terputus, TNI-Polri Bersinergi Lakukan Evakuasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |08:04 WIB
Akses Jalur Medan-Berastagi Terputus, TNI-Polri Bersinergi Lakukan Evakuasi
TNI dan Polri Bersinergi Buka Akses Jalur Medan Berastagi.
A
A
A

JAKARTA - Polisi memastikan upaya pembersihan pohon tumbang yang membuat akses jalan ke Berastagi, Sumatera Utara (Sumut), telah dilakukan. Evakuasi dan pembersihan itu dilakukan dengan bersinergi bersama TNI.

Akses jalan Medan-Berastagi, Kabupaten Karo, terputus akibat pohon tumbang saat hujan lebat sejak pagi tadi. Putusnya akses jalan tersebut mengakibatkan antrean kendaraan yang cukup panjang di Jl. Jamin Ginting Km 55-56, Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

“Jalan sudah bisa dilalui setelah proses evakuasi pohon tumbang di jalan penghubung Medan-Berastagi. Pembersihan dilakukan bersama dengan warga sekitar dan Koramil 03 TB Berastagi,” kata Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto dikutip Minggu (12/1/2025). 

Menurut Eko, pengaturan lalu lintas juga telah dilakukan, sehingga antrean panjang dapat diurai. Jalan tersebut memang diketahui menjadi akses utama Medan-Berastagi, oleh karenanya, saat terputusnya jalur akibat pohon tumbang, petugas dengan sigap melakukan pembersihan.

“Pukul 10.30 WIB kendaraan sudah bisa melintas karena evakuasi pohon tumbang dilakukan dengan cepat dan menggunakan bantuan unit mesin Sinswo,” ujar Eko.

 

Halaman:
1 2
      
