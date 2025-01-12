Gempa M4,4 Guncang Bantul Yogyakarta, Dirasakan hingga Tulungagung

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,4 mengguncang Bantul, Yogyakarta, Minggu (12/1/2025), pukul 09.52 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa ini berada di 20 km Barat Daya Bantul pada koordinat 8.28 Lintang Selatan – 110.27 Bujur Timur. Gempa berada di kedalaman 20 km.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.4, 12-Jan-25 09:52:08 WIB, Lok:8.28 LS, 110.27 BT (Pusat gempa berada di laut 43 km barat daya Bantul), Kedlmn:20 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.