HOME NEWS NASIONAL

Komisi X DPR Terima Dua Nama Pemain Naturalisasi untuk Gabung Timnas, Siapa Saja?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |10:34 WIB
Komisi X DPR Terima Dua Nama Pemain Naturalisasi untuk Gabung Timnas, Siapa Saja?
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengaku, pihaknya telah menerima dua surat permohonan naturalisasi atlet pesepakbola keturunan Indonesia dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Betul, ada dua nama yang baru masuk ke kami di Komisi X," kata Lalu saat dihubungi, Sabtu (11/1/2025).

Lalu memperkirakan, dua atlet yang diajukan naturalisasi itu untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20. "Sepertinya untuk U-20," kata Lalu.

Kendati demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun tak menyebutkan detil identitas dua nama yang diajukan oleh PSSI. Ia enggan membeberkan identitas dua atlet itu sebelum Komisi X DPR RI menggelar Raker bersama PSSI.

"Sudah ada namanya tetapi kami belum bisa sampaikan sebelum raker dengan PSSI," ungkap Lalu.

