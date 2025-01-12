Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen PDIP Hasto Siap Diperiksa KPK sebagai Tersangka Besok

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |10:40 WIB
Sekjen PDIP Hasto Siap Diperiksa KPK sebagai Tersangka Besok
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Siap Diperiksa KPK. Foto: Okezone/Felldy.
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto memastikan akan memenuhi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Senin, 13 Januari 2025, besok. Dia mengaku, sudah memahami apa yang menjadi kewajibannya, apalagi sebagai seorang tersangka. 

"Sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum," kata Hasto di acara Soekarno Run yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto memastikan, dirinya sudah mempelajari apa saja yang menjadi kewajibannya. Begitupun, apa saja hak yang didapatkannya.

"Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Oleh karenanya, Hasto berjanji akan menghormati seluruh proses yang telah berjalan di lembaga antirasuah tersebut. Dia juga akan mengikuti seluruh prosesnya dengan penuh keyakinan.

"Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis," ujar Hasto.

(Puteranegara Batubara)

      
