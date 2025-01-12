Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,4 di Bantul, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar di Laut

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |11:27 WIB
Gempa M4,4 di Bantul, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar di Laut
Ilustrasi
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M4,4 mengguncang Bantul, DI Yogyakarta, Minggu, 12 Januari 2025 pukul 09.52.08 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M4,4. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 8.28° LS; 110.27° BT tepatnya di laut pada jarak 43 km arah Barat Daya Bantul, DIY dengan kedalaman 20 Km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar di laut," ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan guncangan gempabumi ini dirasakan di daerah Kulon Progo, Sleman, Kota, Bantul, Gunungkidul, Pacitan, Trenggalek, Tulungaguang II-III MMI (Getaran dirasakan seperti truk yang melintas). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

"Hingga hari Minggu, 12 Januari 2025 pukul 10.06 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 kali gempabumi susulan (aftershock)," ujarnya. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
